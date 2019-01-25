﻿ Собаки могут заменить целую лабораторию по диагностике болезней, Mixnews.lv

Собаки могут заменить целую лабораторию по диагностике болезней (1)
Рак, диабет, болезнь Паркинсона и малярия, - вот примеры заболеваний, которые могут унюхать собаки. Организация Medical Detection Dogs исследовала, насколько перспективно использование специально натренированных собак для диагностики недугов посредством улавливания в дыхании и запахе пота летучих органических соединений, маркеров заболеваний.
В рамках эксперимента эксперты Medical Detection Dogs привлекли 10 собак (ретриверы, спаниели, колли). Собаки должны были выделить запах болезни среди ряда образцов. И результат по точности превышал в среднем 80%. Кстати, Университет Бристоля доказал, что натренированные собаки способны находить диабетиков с опасно низким уровнем сахара в 83% случаев.
Источник: meddaily.ru
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