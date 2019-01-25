﻿ Ученые: мысли о любимом человеке избавляют от гипертонии и стресса, Mixnews.lv

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Ученые Университета Аризоны выявили удивительную особенность человеческого организма: если индивид попадает в стрессовую ситуацию, всего одной мысли о своей второй половине достаточно, чтобы предотвратить подъем давления, пишет The Daily Mail. Был проведен эксперимент с участием 102 человек. Добровольцы помещали ноги в холодную воду, что вызывало стрессовую реакцию, сужение сосудов и повышение давления.

Потом некоторых из них попросили представить своих возлюбленных. И это тормозило подъем давления. По словам ученых, используя этот трюк, можно улучшить свое состояние на экзамене или перед операцией. Причем, наиболее выраженный позитивный эффект наблюдался у людей, которые были полностью удовлетворены своими отношениями.

Это объясняет, почему люди, состоящие в счастливых отношениях, в целом более здоровые. Видимо, поддержка партнера снижает уровень сердечно-сосудистой реактивности в ответ на ежедневные вызовы и стресс. Кстати, если рядом с добровольцем находился их возлюбленный, у человека снижалась и острота болевых ощущений.