﻿ Ученые рассказали, что укачивание работает не только для детей, Mixnews.lv

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Чтобы повысить качество сна, взрослые могут попробовать поспать в гамаке, отмечает The Daily Mail. Как показали исследования, несильное укачивание позволяет уснуть быстрее и лучше выспаться за ночь.

Сотрудники Женевского университета попросили 18 взрослых провести одну ночь в обычной кровати, а вторую ночь - в кровати, которая двигалась из стороны в сторону как гамак. Именно в раскачивавшейся кровати люди засыпали на 6 минут быстрее и реже просыпались ночью. О более высоком качестве сна свидетельствовало меньшее число микропробуждений.

В итоге на следующий день добровольцы лучше справлялись с работой и учебой, ведь сон важен для сохранения информации. Ученые просили запомнить добровольцев 46 пар слов, и люди, ставшие в необычной кровати, могли в среднем воспроизвести на три слова больше.

Согласно теории, при укачивании происходит активизация вестибулярной системы и синхронизация мозговых волн, контролирующих сон. Возможно, это адаптивный механизм, ведь в утробе плод не находится в статике. Поэтому нет ничего удивительного, что укачивание сокращало количество микропробуждений на 35 эпизодов. Благодаря укачиванию люди проводили более 27% ночного сна в фазе глубокого сна (у спавших на обычной кровати показатель составлял 22%).

Источник: meddaily.ru

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