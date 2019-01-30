﻿ Ученые не рекомендуют использовать зубную нить, Mixnews.lv

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Некоторые привычные практики вроде использования флосса (зубной нити для чистки пространства между зубами) могут быть небезопасными, предупреждают ученые. Как передает Medical Express, речь идет о практиках, повышающих в теле уровень токсичных перфторалкильных соединений, известных как PFAS.

Эти соединения можно найти в упаковке фастфуда, сковородах с антипригарным покрытием, в непромокаемой одежде, ковровых покрытиях, устойчивых к загрязнению. Помимо прямого контакта с вещами, содержащими PFAS, человек может столкнуться с ними, вдыхая воздух, частицы пыли и выпивая воду. Возможный итог - рак яичек и почек, болезни щитовидной железы, повышенный уровень холестерина и сниженная масса тела у новорожденного, сокращение показателей фертильности и проблемы с иммунитетом.

В рамках последнего исследования ученые оценивали концентрацию 11 разных PFAS в крови 178 женщин. Оказалось, женщины, пользовавшиеся зубной нитью, имели повышенный уровень одного типа PFAS - кислоты PFHxS.

Источник: meddaily.ru

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