﻿ Как в Риге Дом науки открывали: ЛУ обзавелся научным центром, Mixnews.lv

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Как в Риге Дом науки открывали: ЛУ обзавелся научным центром (2)

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Наука | 29 января 2019 года, 20:23

За 36 млн евро построено и оснащено еще одно здание Академического центра Латвийского университета (ЛУ) в Торнякалнсе - Дом науки.

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Как отмечается на сайте ЛУ, в современном здании площадью более 20 тысяч квадратных метров смогут учиться 2000 студентов и работать 450 преподавателей и ученых. Новое здание построено рядом с Центром естественных наук ЛУ.

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В будущем здесь же предусмотрено строительство Дома письменности, где будут находиться факультеты социальных и гуманитарных наук, а также Дома спорта, Дома технологий и студенческих общежитий.

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В Доме науки будут работать два факультета ЛУ - физики, математики и оптометрии и медицинский. Также здесь будет шесть институтов - Институт физики, Институт геодезии и геоинформатики, Институт кардиологии и восстановительной медицины, Институт атомной физики и спектроскопии, Институт механики материалов и Институт астрономии.

Фото: LU/Emīls Trauliņš

Комментарии 2
malači2 часа назад
Скоро лотыши покорят Марс, когда это произойдёт я стоя буду аплодировать.
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Latviešu Patriots3 часа назад
Lieliski jaunumi! Un Kremļa troļļi vēl atļaujas muldēt, ka Latvijā nekas netiekot celts!
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