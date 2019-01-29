﻿ Как в Риге Дом науки открывали: ЛУ обзавелся научным центром, Mixnews.lv

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За 36 млн евро построено и оснащено еще одно здание Академического центра Латвийского университета (ЛУ) в Торнякалнсе - Дом науки.

Как отмечается на сайте ЛУ, в современном здании площадью более 20 тысяч квадратных метров смогут учиться 2000 студентов и работать 450 преподавателей и ученых. Новое здание построено рядом с Центром естественных наук ЛУ.

В будущем здесь же предусмотрено строительство Дома письменности, где будут находиться факультеты социальных и гуманитарных наук, а также Дома спорта, Дома технологий и студенческих общежитий.

В Доме науки будут работать два факультета ЛУ - физики, математики и оптометрии и медицинский. Также здесь будет шесть институтов - Институт физики, Институт геодезии и геоинформатики, Институт кардиологии и восстановительной медицины, Институт атомной физики и спектроскопии, Институт механики материалов и Институт астрономии.

Фото: LU/Emīls Trauliņš