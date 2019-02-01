﻿ Куриные яйца станут основой лекарств нового поколения, Mixnews.lv

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Сотрудники Университета Эдинбурга вывели кур, яйца которых содержат два вида человеческих белков, способных противодействовать артриту и некоторым видам раковых заболеваний, передает BBC. Первый белок - IFNalpha2a - имеет противовирусные и противораковые свойства. Второй белок - макрофаг-CSF - усиливает заживление поврежденных тканей.

На помощь специалистам пришли методы генетической модификации - в ДНК птиц добавили человеческий ген, ответственный за производство важных белков. В итоге куры начали нести целебные яйца, на основе которых можно получать лекарственные средства. Притом, данный метод получения лекарственных средств будет в 100 раз дешевле традиционных, промышленных способов.

На разработку полноценного препарата и выведение его на рынок уйдет до 20 лет, говорят эксперты. Пока речь идет о применении средств в ветеринарии. К примеру, это могут быть препараты для стимуляции иммунитета (как альтернатива антибиотикам) и для регенерации внутренних органов.

Источник: meddaily.ru

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