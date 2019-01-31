﻿ Ученые назвали различия в сознании бедных и богатых, Mixnews.lv

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Ученые рассказали, как финансовое положение зависит от характера человека или врожденных черт личности, а также выяснили, передается ли бедность по наследству.

Как обнаружили канадские физиологи, уровень благосостояния семьи в первые пять лет жизни способен определить дальнейшую судьбу человека. Их выводы подтвердились на анализе жизни 103 испытуемых в возрасте от 25 до 40 лет, отмечает «РИА Новости».

Оказалось, что у людей, выросших в бедных семьях, в организме много кортизола — гормона стресса, который резко повышается при необходимости спасения жизни — бегства от врага или сражения с ним. Если концентрация этого гормона поддерживается постоянно, то человек становится более осторожным. Как следствие, бедняки меньше склонны к риску, чем их богатые сверстники.

Более того, в соответствии с исследованием специалистов из университета Дьюка (США), у детей из малообеспеченных семей изменена экспрессия гена SLC6A4, отвечающего за распределение серотонина в мозге. Это повышает активность миндалевидного тела, которая связана с риском развития депрессии и целого ряда других психических расстройств.

В свою очередь, у выходцев из богатых семей также имеются незначительные изменения в структуре мозга. Нейробиологи из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета выяснили, что у детей богатых утолщена кора в теменной и височных зонах. Эти области мозга отвечают за зрительное восприятие и долговременную память, которые напрямую связаны с высокой успеваемостью.

Это же подтверждают многочисленные исследования, показывающие, что успеваемость детей бедняков в среднем ниже, чем у детей состоятельных родителей.

С другой стороны, обеспеченные дети менее склонны к альтруизму и самопожертвованию, за который ответственна парасимпатическая нервная система, которая находится в тонусе у бедняков. Так, американские психологи провели эксперимент, в ходе которого дали четырехлетним малышам по 20 монет. Специалисты попросили их поделиться деньгами с больными ровесниками. Малообеспеченные дети охотнее жертвовали деньги нуждающимся, в то время как богатые предпочитали ни с кем не делиться. Более того, чем выше доходы семьи — тем меньше они отдавали нуждающимся.

Также финансовое положение влияет на продолжительность жизни. Так, богатые американки живут в среднем почти на 10 лет дольше, мужчины и вовсе на 15. Похожая ситуация складывается и в Англии. Этот разрыв будет только увеличиваться, считают ученые.

Как показали исследования, низкая продолжительность жизни связана с плохой едой и отношением человека к собственному здоровью. Британские ученые выяснили, что бедняки чаще умирают от рака, респираторных инфекций и ишемической болезни сердца. При этом от рака груди, крови и простаты и богатые, и бедные умирают с одинаковой частотой.

Ранее сообщалось, что Росстат изменит методику измерения бедности с 2020 года. Выборку дополнят категориями людей, которые сейчас в нее не входят.