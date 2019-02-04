﻿ Онколог назвал лучшую меру профилактики рака, Mixnews.lv

Онколог назвал лучшую меру профилактики рака
Наука | 4 февраля 2019 года, 20:07
Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра Михаэль Бауманн заявил, что отказ от курения является лучшей мерой предосторожности против заболевания раком. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, около 30% всех видов онкологических заболеваний связаны с курением.
Он также добавил, что для противодействия развитию рака необходимо правильно питаться и много двигаться.
Ранее в Минздраве России заявили о росте случаев заболевания раком.
фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
Источник: РИА Новости