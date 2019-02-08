﻿ Цельнозерновые продукты признаны исключительно полезными для сердца, Mixnews.lv

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Ассоциация диетологии Британии составила список продуктов, наиболее полезных для сердца человека. Как отмечает "Южный федеральный", на первом месте в списке оказались цельнозерновые продукты (каша, макаронные изделия из цельнозерновой муки), ржаной хлеб и коричневый рис. Эти продукты снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 9%.

Далее позицию заняли бобовые, богатые клетчаткой. Они позволяют контролировать холестерин за счет снижения показателей его усвоения. Так, 130 граммов в день хватит, чтобы снизить уровень холестерина на 5%.

Остальные места заняли фрукты и овощи - они являются ценным источником калия, важного для контроля давления - и рыба – кладезь жирных аминокислот, полезных для сердца, калия, витаминов B12 и B6. Потребляя всего 4 порции рыбы в неделю, можно снизить риск наступления сердечного приступа на 21%.

Источник: meddaily.ru

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