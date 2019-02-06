﻿ Увлечение заменителями молока доведет человечество до эпидемии остеопороза, Mixnews.lv

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Британские специалисты определили: за последние 20 лет люди 18-35 лет стали потреблять коровьего молока на 30% меньше, передает "Рамблер". По словам специалистов, аналоги растительного происхождения, соевое, миндальное и кокосовое молоко, становятся все более популярными.

В итоге у людей, отказавшихся от обычного молока, наблюдается дефицит витамина D. Как результат, у них плохо усваивается кальций. В 73% случаев это провоцирует развитие остеопороза, повышает хрупкость костей и увеличивает частоту переломов. Параллельно нарушается обмен веществ, растет вес и снижается иммунитет.

Молочные продукты животного происхождения, из козьего и коровьего молока, критически важны для молодых людей. Если современная молодежь откажется от этих продуктов, через несколько поколений для людей повышенная ломкость костей станет такой же привычной, как, например, насморк, прогнозируют медики.

Источник: meddaily.ru

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