﻿ Статистика: все больше молодых людей прибегают к уколам ботокса, Mixnews.lv

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Согласно данным Американской академии пластической и реконструктивной хирургии, за последние пять лет частота инъекций ботулотоксина с косметологическими целями возросла на 22% среди молодых людей в возрасте 22-37 лет, передает "Ремедиум".

Хотя пока средний возраст основных потребителей Ботокса - 46 лет, эксперты подчеркивают, что пациенты становятся все моложе. Правда, отпугнуть от косметических инъекций может страх выглядеть неестественным, заявляют специалисты.

Еще один тренд - к косметическим процедурам все чаще прибегают мужчины. По словам психолога Марии Архангельской, образ современного мужчины таков: бизнесмен, молодой, привлекательный, без вредных привычек или без их явных отпечатков на лице.

Хороший внешний вид не только отражает внутреннее состояние организма, но позволяет наладить отношения с бизнес-партнерами и не только. В целом мужчины предпочитают быстрые, приятные процедуры, где эффект незаметен с первого взгляда, но проявляется на протяжении времени (никто не хочет афишировать факт вмешательства).

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download