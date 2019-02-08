﻿ Медики запретили использовать вейпы со вкусом попкорна и карамели, Mixnews.lv

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Два самых популярных вкуса для электронных сигарет признаны особо опасными для клеток легких - они могут нарушить работу органа, доказали гарвардские специалисты. Как отмечает The Daily Mail, в центре внимания оказались электронные сигареты со вкусом попкорна и карамели. В этой "заправке" для электронных сигарет содержатся соединения, которые наносят удар по первой линии защиты легких.

Это повышает риск развития болезней легких вроде астмы и ХОБЛа. Ученые обвиняют во всем диацетил и 2,3-пентандион, которые нарушают работу ресничек эпителия дыхательных путей. Реснички очищают дыхательные пути от слизи и грязи. И химические соединения из электронных сигарет повреждают реснички эпителия, меняя экспрессию генов, связанных с производством и работой ресничек.

В лабораторных условиях был проведен эксперимент: ученые подвергали клетки эпителия из бронхов воздействию соединений в течение суток. Оказалось, даже небольшие дозы соединений меняли работу генов в негативном ключе.

Источник: meddaily.ru

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