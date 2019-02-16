﻿ Высадим людей в 2028 году: NASA ускорит подготовку лунной миссии, Mixnews.lv

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NASA обратилось к аэрокосмическому сообществу с просьбой разработать проекты для транспортных кораблей. Цель NASA состоит в том, чтобы испытать эти аппараты уже в 2024 году, а в 2028 году доставить людей на поверхность спутника, пишет Naked Science.

Глава NASA Джим Брайденстайн и другие высокопоставленные чиновники агентства обсудили план возвращения на Луну во время круглого стола для СМИ в Вашингтоне, округ Колумбия. В ходе мероприятия Брайденстайн заявил о планах не только вернуться, но и "остаться" на Луне, отметив при этом, что агентство делает упор на скорость успешного осуществления этой миссии.

"Одна из вещей, которые я считаю важными, заключается в том, что мы хотим иметь возможность многократного использования наших аппаратов, сохранив при этом интенсивную скорость реализации планов. Важно, чтобы мы вернулись на Луну как можно быстрее", - говорит Брайденстайн.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп года подписал директиву SPD-1 о работе над проектом, однако за это время значительного прогресса достичь так и не удалось. Вероятно, именно поэтому глава NASA и говорит о необходимости высоких скоростей разработки миссии.

Параллельно с этим, NASA попытается ускорить еще одну программу, направленную на отправку небольших роботизированных кораблей на Луну, известную как Коммерческие службы лунной полезной нагрузки (Commercial Lunar Payload Services, CLPS).

Эта программа, подробно описанная в ноябре, ставит перед девятью компаниями задачу по разработке крошечных автономных кораблей, способных доставлять научные приборы и оборудование на поверхность естественного спутника. Опубликовать детальный список первой партии из 12 приборов NASA планирует уже на следующей неделе. В этот лист будут входить, например, приборы для поиска и изучения водного льда на Луне.

Фото: Pixabay.com