﻿ Оранжевые фрукты и овощи - идеальное дополнение к весеннему рациону, Mixnews.lv

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В преддверии летнего сезона специалисты советуют включить в рацион соки и цельные овощи, фрукты оранжевого цвета (цитрусовые, тыква, томаты, манго, персики, абрикосы, облепиха). Этот цвет дает пигмент-каротиноид. Данное соединение придает коже здоровый цвет с оттенком загара, являясь по сути естественным автозагаром.

Как отмечает "Российская газета", также последние исследования Университета Валенсии показали: оранжевый пигмент позволяет сократить объемы жировых отложений на 30%. В целом продукты с высоким содержанием каротиноидов способствуют профилактике метаболических расстройств и даже замедляют процесс старения, уверяют исследователи.

При этом больше всего каротиноидов содержится в маракуйе. Так, одна порция этого фрукта может содержать 2-7 миллиграмма β-каротина (80% от суточной потребности). Среди овощей внимание следует обратить на томаты и томатный сок. Не стоит забывать и о моркови.

Источник: meddaily.ru

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