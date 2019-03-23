﻿ Медики рекомендуют "знакомить" иммунитет с аллергенами в раннем детстве, Mixnews.lv

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Яйца, орехи, рыба, коровье молоко, пшеница, соя должны рано входить в рацион человека, чтобы снизить риск развития аллергии в перспективе, отмечает "Новости Mail.RU". Причем, еще совсем недавно специалисты призывали во время беременности и грудного вскармливания избегать продуктов, способных вызывать у ребенка дерматит, астму и пищевые аллергии. Не стоило вводить до трех лет аллергенные продукты, ведь до этого возраста иммунитет незрелый.

Теперь же специалисты говорят: первое знакомство ребенка с белком арахиса (одним из самых страшных аллергенов) можно проводить в 4-6 месяцев. Нет необходимости беременным и кормящим женщинам урезать список употребляемых продуктов. Следует, напротив, питаться максимально разнообразно, чтобы детский организм привыкал к разным веществам. В целом стерильная среда опасна для ребенка. По словам ученых, иммунной системе необходим стресс - общение с животными, контакт с грязью.

Притом, следует кормить ребенка исключительно грудным молоком минимум первые 3-4 месяца жизни, дабы снизить риск появления экземы в первые два года жизни. В свою очередь, грудное вскармливание после 4-месячного возраста может защитить от обструкции дыхательных путей и астмы. Но если у ребенка уже имеются симптомы аллергий, контакт с аллергенами должен происходить строго под контролем врачей.

Источник: meddaily.ru

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