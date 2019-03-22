﻿ Психологи опровергли теорию, определяющую характер ребенка, Mixnews.lv

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Есть мнение, что в семьях с несколькими детьми характер каждого ребенка определяется во многом порядком его появления на свет. Новое исследование доказывает, что это лишь миф, пишет The Daily Mail. Вообще теория о связи характера ребенка и его порядка среди братьев и сестер родилась у Альфреда Адлера (сам был средним ребенком в семье) в 1920-х годах. По его мнению, старшие дети жаждут одобрения со стороны родителей, средние дети независимы и имеют крепкое здоровье, а младшие дети дружелюбны.

В 1998 году Франк Саллоуэй выпустил книгу "Born To Rebel", в которой он заявил, что первенцы придерживаются статус-кво, а младшие дети легко идут на риск. В свою очередь, последние исследования говорят: порядок появления на свет никак не влияет на склонность к рискованному поведению. Сотрудники Института Макса Планка проанализировали данные 84 исследователей и 103 революционеров с точки зрения склонности к риску.

Учитывались результаты опросов нескольких тысяч человек. И они не выявили связи порядка рождения на свет и склонности к риску. Аналогичная ситуация была со знаменитыми людьми. К примеру, Христофор Колумб был самым старшим из пяти детей и, согласно теории Саллоуэя, должен был бы сидеть дома. Революционер Че Гевара тоже был старшим ребенком из пяти.

Источник: meddaily.ru

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