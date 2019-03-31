﻿ Исследователи: сезонная аллергия приносит много пользы, Mixnews.lv

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Национальный раковый институт США сделал открытие: риск развития рака горла, пищевода, шейки матки и миндалин у пациентов с историей поллиноза (сезонной аллергии на пыльцу) снижен на треть по сравнению с людьми без аллергии, пишет The Daily Mail.

В рамках последнего исследования ученые проследили за состоянием почти 1,7 миллиона человек, у которых был диагностирован рак в промежуток с 1992 по 2013 год. Данные сравнили с информацией сотен тысяч людей без рака. Далее была включена статистика по уровню заболеваемости поллинозом в обеих группах. Оказалось, среди людей с сезонной аллергией было значительно меньше раковых больных.

По словам ученых, поллиноз активнее других аллергических реакций запускает процесс иммунного поиска - иммунная система сканирует тело на предмет опасных элементов. В итоге она находит раковые клетки и уничтожает их, пока те не успели сформировать полноценную опухоль.

Источник: meddaily.ru

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