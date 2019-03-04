﻿ Специалисты: причину суицида следует искать в семье, Mixnews.lv

Новое исследование американских ученых говорит о том, что риск суицида повышен среди членов семей с ярко выраженной социальной тревожностью, отмечает The Daily Mail . Ученые исследовали обозначенную связь на примере 119 взрослых и их родственников.

Специалистов интересовала история наличия психических недугов, удачных и неудачных попыток самоубийства. Оказалось, существует связь суицида и социальной тревожности. И она в особенности актуальна для людей с психическим расстройством, в частности, с биполярным расстройством.

Данные особенности личностного склада дают более острую реакцию на социальную потерю или нарушение привычного хода жизни. Так как социальная тревожность подпитывается трудностью обработать негативные эмоции, сочетание внешних условий и наследственных особенностей работы мозга может быть основанием семейной склонности к суициду. Плюс, не исключено, что членов семьи объединяет некое травматичное событие из прошлого.

Источник: meddaily.ru

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