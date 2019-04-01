﻿ Исследователи: мобильные телефоны делают из людей плохих работников, Mixnews.lv

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Каждая пятая женщина и каждый восьмой мужчина жалуются на усталость и снижение продуктивности, говорят австралийские специалисты. И, по мнению экспертов, все дело в использовании мобильных телефонов. Как отмечает Xinhua, Технологический университет Квинсленда провел опрос 709 пользователей телефонов 18-83 лет.

Оказалось, люди довольно часто говорили, что из-за телефонов теряют сон, у них снижается продуктивность труда, они чаще практикуют рискованное вождение и их даже чаще посещают боли. И это было характерно для людей всех возрастов. 24% женщин и 15% мужчин можно считать "проблемными пользователями" телефонов.

По сравнению с 2005 годом (ученые опирались на данные аналогичного опроса), распространенность проблем, вызванных использованием телефонов, увеличилась на 40,9% в группе лиц 18-24 лет. В группе лиц 25-29 лет рост показателей составил 23,5%. Еще до конца этого года число пользователей смартфонов в мире превысит 2,5 миллиарда человек. Следовательно, проблема вмешательства технологий в жизнь станет еще более острой.

Источник: meddaily.ru

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