﻿ Люди на очереди? Канаверо восстановил спинной мозг собакам, Mixnews.lv

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Итальянский хирург Серджо Канаверо и его китайский коллега Жэнь Сяопин заявили о том, что им удалось вернуть подвижность собакам, у которых был полностью разорван спинной мозг. Результаты их опытов будут опубликованы в журнале Surgical Neurology International, пока что статья находится в свободном доступе.

Канаверо стал широко известен в 2015 году после заявлений о том, что в 2017 году выполнит операцию по пересадке головы. Стать подопытным вызвался российский программист Валерий Спиридонов, однако позже было решено, что пациентом станет гражданин Китая.

Пока пересадка головы живому человеку так и не состоялась.

В 2017 году Канаверо заявил, что успешно пересадил голову трупу, восстановив позвоночник, нервы и кровеносные сосуды, но, по словам Сяопина, этот опыт вообще нельзя считать операцией и можно рассматривать лишь как модель хирургического вмешательства.

Канаверо отмечает, что неврологи и хирурги слишком долго придерживаются мнения, что «рассеченный спинной мозг нельзя восстановить каким-либо способом». Он подчеркивает, что его эксперименты «полностью опровергают эту точку зрения».

Сяопин согласен с коллегой и подчеркивает, что полученные данные доказывают возможность будущих экспериментов на людях. Операция была проведена в Китае, но, по словам Сяопина, он был готов провести ее в любой точке мира.

Ранее Канаверо предполагал, что для восстановления разрезанного спинного мозга можно использовать полиэтиленгликоль — он способен «склеивать» поврежденные клеточные мембраны. В 2016 году он заявил об успешном использовании такой технологии для восстановления спинного мозга у мыши, крысы и собаки.

В новой статье Канаверо и Сяопин сообщают об эксперименте на 12 собаках. Всем им ученые перерезали спинной мозг в области 10 грудного позвонка. Семи из них исследователи ввели в область разреза 2 мл полиэтиленгликоля, остальным — 0,5% раствор соли. Через 14, 30 и 180 дней они изучили процесс заживления с помощью магнитно-резонансной и диффузионно-тензорной томографии, которая позволяет визуализировать нервные волокна. Спустя полгода всех собак, кроме двух из контрольной группы, усыпили и взяли у них образцы спинного мозга из той области, где производился разрез.

Перед операцией Канаверо и коллеги оценили состояние животных по 20-балльной шкале подвижности. Все собаки набрали 19 баллов.

К окончанию эксперимента те из собак, которым вводили полиэтиленгликоль, получили от 7 до 18 баллов, контрольная же группа — лишь 4-5 баллов.

Кроме того, томография и гистологические исследования показали, что у собак из экспериментальной группы спинной мозг успешно срастался заново, чего не происходило у собак из контрольной группы.

Наблюдения за поведением клеток в самом спинном мозге показали, что позитивное действие полиэтиленгликоля было связано не с тем, что он препятствовал формированию «шрама» в месте повреждения, как раньше считали ученые, а способствовал росту новых нервных окончаний.

В 2016 году Канаверо также заявил об успешной пересадке головы обезьяне.

Он сказал, что ему и китайским ученым удалось доказать: спинной мозг и ствол головного мозга вполне реально соединить после разъединения. По словам Канаверо, разработанная им методика «склеивания» клеток при помощи полиэтиленгликоля ранее продемонстрировала свою эффективность и в случае с крысами — подвижность их конечностей была восстановлена на 60%.

Говоря о пересадке головы от одной обезьяны к другой, Канаверо заявил, что операция прошла успешно и после ее завершения животное прожило около 20 часов, после чего ученые его усыпили, «не желая причинять ему излишних страданий».

Однако научная статья, подтверждающая успех эксперимента, так и не была опубликована. К рассказам Канаверо специалисты отнеслись с изрядной долей скепсиса.

Источник: Gazeta.ru