﻿ Борода определяет отношение других людей к ее владельцу, Mixnews.lv

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Наличие или отсутствие бороды у мужчины напрямую влияет на то, как его воспринимают окружающие, отмечает Lad Bible. Оказывается, бородачи кажутся более злыми. А вот гладко выбритые мужчины нередко воспринимаются безвредными.

Доктор Белинда Крейг из Университета Новой Англии провела эксперимент. 700 добровольцев попросили оценить силу выраженности эмоций на фотографиях разных лиц. Среди изображенных были как бородатые мужчины, так и гладко выбритые. Оказалось, борода усиливала визуальный эффект от линии челюсти.

В итоге добровольцам было проще распознать выражение гнева у бородатого человека. Одновременно с этим, радость также быстро распознавалась, чего не скажешь о выбритых лицах. Кстати, ранее проводившиеся исследования показали: бородачи чаще выглядят благонадежными. При этом они кажутся моложе, так как борода спасает от солнца и, как результат, от повреждения кожи УФ излучением.

Источник: Meddaily.ru

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