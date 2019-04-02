﻿ Психологи: взбодрить может один лишь вид кофе, Mixnews.lv

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Миллионы людей не представляют свое утро без кофе. И последние исследования Университета Торонто говорят: кофе не обязательно пить, чтобы ощутить бодрящий эффект. Как отмечает The Daily Mail, человеку достаточно увидеть нечто, вызывающее ассоциации с кофе. И зоны мозга, отвечающие за бодрость и внимательность, сразу же активизируются.

Это доказал эксперимент, в котором приняли участие представители и западной, и восточной культур (добровольцы из США, Канады, Европы, Китая, Японии, Кореи). Участники эксперимента выполняли различные когнитивные задания. Например, требовалось создать шуточную маркетинговую кампанию для бренда чая или кофе. При этом оценивалась степень возбуждения добровольцев.

Оказалось, добровольцы, работавшие с изображениями кофе, мыслили в более конкретной и точной манере, создавая кампанию. Им также казалось, что время пролетает быстрее по сравнению с добровольцами, которые смотрели на чашку чая. При этом ассоциации, связанные с кофе, работали сильнее у представителей западной культуры. Ученые объясняют это тем, что образ делового человека, пьющего кофе на бегу, прочно въелся в массовое сознание.

Источник: Meddaily.ru

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