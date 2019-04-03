﻿ Кардиологи доказали пользу шоколада для гипертоников, Mixnews.lv

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Всего нескольких граммов темного шоколада при ежедневном потреблении будет достаточно, чтобы снизить давление. Положительный эффект заметен уже через месяц, говорят специалисты Политехнического института Коимбры. Идеальный вариант - шоколад, состоящий на 90% из какао, пишет The Daily Mail. Секрет в том, что такой шоколад насыщен флавонолами, мощными антиоксидантами.

Эффект шоколада проверили на 30 здоровых добровольцах 18-27 лет. Им требовалось съедать по 20 граммов шоколада каждый день в течение месяца. Половина добровольцев ела шоколад с 55% какао, а остальные - шоколад с 90% какао. При этом ученые фиксировали частоту сердцебиения, эластичность сосудов и пульс добровольцев до эксперимента и через два дня после его завершения. Итак, у всех добровольцев значительно улучшились показатели артериального давления. Однако больше всего выиграли добровольцы из второй группы.

У тех, кто ел шоколад с высоким содержанием какао, систолическое давление снизилось на 3,5 миллиметра ртутного столба, а в другой группы - на 2,4 миллиметра. Диастолическое давление снизилось на 2,3 и 1,7 миллиметра соответственно. Группа, потреблявшая шоколад с высоким содержанием какао, также имела более здоровые показатели частоты сердцебиения и желудочково-артериального взаимодействия.

Источник: Meddaily.ru

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