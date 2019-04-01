﻿ Смех способен заменить целый набор лекарственных средств, Mixnews.lv

Смех способен заменить целый набор лекарственных средств (2)
"Положительное влияние смеха на наш организм доказано давно. Так, например, в ходе одного из исследований у больных сахарным диабетом, находящихся на одном и том же рационе питания, уровень сахара в крови снижался после просмотра комедий. Еще смех нередко действует как болеутоляющее", сказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Также известно, что смех производит положительный эффект на фоне респираторных недугов. Во время смеха вдох становится длиннее, а выдох - короче, но интенсивнее. Это своеобразная дыхательная гимнастика. Плюс, смех уменьшает частоту сердцебиения, расширяет сосуды (полезно для гипертоников), повышает выработку иммуноглобулина, что положительно отражается на иммунитете.
Источник: Meddaily.ru
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