﻿ Неврологи: пожилым людям просто необходимо заводить животных, Mixnews.lv

Итальянские эксперты из Центра изучения проблем старшего поколения установили: забота о домашних питомцам продлевает жизнь хозяевам. Как отмечает "Российская газета", если человек контактирует с животным, у него снижен риск развития болезни Альцгеймера.

Суть в следующем: если пожилой человек достаточный объем времени молчит, у него могут появиться проблемы с речью. А домашний питомец в таком случае играет роль собеседника, комментирует заместитель руководителя Федерального неврологического центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна Марина Аникина.

Специалист также отмечает тот факт, что во время тактильного контакта с животным в мозге активизируются сенсорная и эмоциональная функции. Это тоже является отличной профилактикой старческого слабоумия. А еще домашние животные снижают показатели тревожности. Если у человека собака, то вынужденные ежедневные прогулки позволят поддерживать оптимальный уровень физической активности даже в старости.

Источник: Meddaily.ru

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