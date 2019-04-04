﻿ Неврологи: пожилым людям просто необходимо заводить животных, Mixnews.lv

Неврологи: пожилым людям просто необходимо заводить животных (3)
Суть в следующем: если пожилой человек достаточный объем времени молчит, у него могут появиться проблемы с речью. А домашний питомец в таком случае играет роль собеседника, комментирует заместитель руководителя Федерального неврологического центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна Марина Аникина.
Специалист также отмечает тот факт, что во время тактильного контакта с животным в мозге активизируются сенсорная и эмоциональная функции. Это тоже является отличной профилактикой старческого слабоумия. А еще домашние животные снижают показатели тревожности. Если у человека собака, то вынужденные ежедневные прогулки позволят поддерживать оптимальный уровень физической активности даже в старости.
Источник: Meddaily.ru
Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
Кого интересует дальнейшая судьба этой сиротинки? Ведь оно свою роль выполнило, - лечило, сколько могло. А теперь финита ля.