﻿ Неврологи: пожилым людям просто необходимо заводить животных, Mixnews.lv

Неврологи: пожилым людям просто необходимо заводить животных (3)

Итальянские эксперты из Центра изучения проблем старшего поколения установили: забота о домашних питомцам продлевает жизнь хозяевам. Как отмечает "Российская газета", если человек контактирует с животным, у него снижен риск развития болезни Альцгеймера.

Суть в следующем: если пожилой человек достаточный объем времени молчит, у него могут появиться проблемы с речью. А домашний питомец в таком случае играет роль собеседника, комментирует заместитель руководителя Федерального неврологического центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна Марина Аникина.

Специалист также отмечает тот факт, что во время тактильного контакта с животным в мозге активизируются сенсорная и эмоциональная функции. Это тоже является отличной профилактикой старческого слабоумия. А еще домашние животные снижают показатели тревожности. Если у человека собака, то вынужденные ежедневные прогулки позволят поддерживать оптимальный уровень физической активности даже в старости.

Источник: Meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 3
Саня37 минут назад
Latviešu Patriots заведи себе сучку, старая вешалка )))
2
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Адельфина35 минут назад
А если, не дай Бог, хозяин умрет, несчастное осиротевшее животное, как правило, оказывается на улице. Кто захочет взять пожилое животное? Все хотят маленьких милых пушистиков.
Кого интересует дальнейшая судьба этой сиротинки? Ведь оно свою роль выполнило, - лечило, сколько могло. А теперь финита ля.
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Patriot7 минут назад
Manam draugam Latviešu Patriotam ir prusaki
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