﻿ Врачи рассказали, кому бананы противопоказаны, Mixnews.lv

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Бананы являются источником множества ценных веществ, среди которых калий, кальций, фосфор, железо, витамины С и группы В. Уникальный состав делает их полезными для людей с бессонницей, отеками, болезнями сердечно-сосудистой системы, пишет "Медицинская информационная сеть". Однако некоторым бананы строго противопоказаны.

В частности, при болезнях почек необходимо ограничивать потребление бананов, так как они активно выводят жидкость из организма. При этом на фоне выведения жидкости повышается свертываемость крови. Следовательно, если у человека изначально густая кровь, активное потребление бананов может привести к образованию тромбов. При тромбофлебитом бананы вообще находятся под запретом.

Процесс газообразования усиливается при потреблении бананов, да и сами бананы долго перевариваются. Поэтому проблемы с желудочно-кишечным трактом (метеоризм, синдром раздраженного кишечника) являются однозначным показанием к отказу от бананов.

Также при отклонениях в работе желчного пузыря и печени бананы могут вызвать проблемы - они уменьшают отток желчи. Что касается болезней сердца, то бананы, хоть и признаны неплохим профилактическим средством за счет содержания калия (расслабляет сосуды), замедляют процесс восстановления после инфаркта и инсульта. Небезопасны бананы и для диабетиков, поскольку провоцируют резкий скачок сахара в крови.

Источник: Meddaily.ru

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