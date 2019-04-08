﻿ Поклонники фитнеса открыли для себя силу рассола, Mixnews.lv

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Многие жители Нью-Йорка начали покупать рассол, пишет "Российская газета". Сейчас за одну банку рассола можно заплатить от 3 до 45 долларов. По словам специалистов, огуречный рассол хорошо помогает в восстановлении водно-солевого баланса после тренировок и в борьбе с судорогами за счет оптимального соотношения натрия и калия в жидкости.

Пить рассол абсолютно безопасно, если у человека нет сердечно-сосудистых заболеваний и в целом он здоров. Рассол отличается низкой калорийностью. В огуречном, к примере, всего 12 калорий на 100 граммов. Притом, он является отличным пребиотиком (способствует росту полезной микрофлоры в кишечнике), содержит антиоксиданты и элементы, укрепляющие иммунитет (среди них витамин С).

Кстати, благодаря особому уровню кислотности рассола все содержащиеся в нем витамины легко усваиваются. Плюс, считается, рассол способствует снижению веса, уровня сахара и жиров в крови.

Источник: [Meddaily.ru] (http://meddaily.ru/article/05apr2019/rassolasila "")

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