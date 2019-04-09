﻿ Ученые сделали "страшное" открытие о кофе, Mixnews.lv

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Если человек в день выпивает минимум две чашки кофе, он попадает в группу повышенного риска развития рака легких. Об этом предупреждают американские ученые из Американской ассоциации исследователей рака. Как пишет "Российская газета", выводы сделали по итогам анализа 17 научных работ, которые включали данные о 1,2 миллиона человек.

Оказалось, у некурящих людей, которые выпивали две или более чашки кофе в день, риск развития рака легких был на 41% выше, чем у тех, кто не пил кофе. Определить основу этой связи эксперты пока не смогли. Но они полагают, что негативный эффект производит не кофеин, а сам процесс обжарки кофейных зерен.

Примечательно: активное потребление кофе не было связано с повышенным риском развития глиомы или колоректального рака. Одновременно с этим кофе снижал риск появления опухолей молочной железы у женщин в постменопаузе. А чай, в свою очередь, давал женщинам защиту от глиомы.

Источник: Meddaily.ru

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