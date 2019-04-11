﻿ Даже щадящее отбеливание может привести к разрушению зубов, Mixnews.lv

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Тихоокеанский университет в Стоктоне проверил безопасность полосок для отбеливания зубов в домашних условиях. Как отмечает "Вести Наука", оказалось, перекись водорода, содержащаяся в полосках вредна не столько для эмали, сколько для дентина - более глубокого слоя в структуре зуба. Действительно, перекись способна проходить сквозь эмаль и вступать во взаимодействие с коллагеном в дентине (состоит на 95% из этого вещества).

Сообщается, что ученые сделали эти выводы после эксперимента с удаленными человеческими зубами. Зубы обрабатывали отбеливающими полосками строго по инструкции производителя (час). При этом зубы погружались в искусственную слюну. Далее производился анализ состава зубной ткани и ее качества. Было установлено однозначное снижение концентрации коллагена после использования полосок вследствие разрушения этого белка на мелкие фрагменты.

Наибольшее снижение наблюдалось после трех сеансов использования полосок. Эксперты признают: пульпа (соединительная ткань, заполняющая полость зуба) может восстанавливать потерянный коллаген. Но это не происходит в зубах с удаленной пульпой. К тому же, на замену требуется много времени. По этой причине не рекомендовано отбеливать зубы часто.

Источник: Meddaily.ru

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