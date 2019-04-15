﻿ Эксперты рассказали, почему в старости крайне необходимо ходить в спортзал, Mixnews.lv

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По мере старения мышцы человека ослабевают. И мышечная слабость не раз связывалась со смертью в группе лиц старше 40 лет. Однако пожилые люди, которые занимаются силовым тренингом (с отягощениями), живут дольше остальных, показали наблюдения. Как отмечает The Daily Mail, правда, им не стоит гнаться за большим рабочим весом - важна умеренность и относительно высокий темп выполнения упражнений.

Бразильские ученые следили за состоянием 4000 человек 40-85 лет в течение шести лет. Они оценивали, сколько раз каждый доброволец может поднять вес (он постепенно увеличивался) в строго отведенное время. В качестве теста на мышечную силу выбиралось следующее упражнение: стартовая позиция - вес держится на уровне бедер на прямых руках. Далее выполняется подобие "протяжки" - вес поднимают до уровня плечевого пояса, протягивая его наверх (локти смотрят наружу).

Когда через несколько лет была проведена повторная проверка, оказалось, 10% мужчин и 75% женщин скончались. И выяснилось: люди, которым поднятие веса давалось легче, умирали реже. Однако ученые предупреждают, что поднятие действительно больших весов повышает риск смерти на 13%. Специалисты советуют использовать умеренные веса, выбирая упражнения на все группы мышц (3 подхода по 6-8 повторений, но с максимальной скоростью выполнения).

Источник: Meddaily.ru

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