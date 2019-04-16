﻿ Доказано: марихуана делает хирургические анестетики менее эффективными, Mixnews.lv

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Исследование показало, что людям, употребляющим марихуану, нужно вводить в три раза больше анестетика во время операций. Таков результат анализа состояния 250 хирургических пациентов, которые пережили эндоскопическое вмешательство. Оказалось, среди тех, кто употреблял растительный наркотик каждый день или каждую неделю, стандартные дозы анестезии плохо работали, отмечает The Daily Mail.

С 80-х анестезиологи советуют воздерживаться от марихуаны за несколько недель до операции. Принимая во внимание легализацию растительного наркотика, последние исследования выглядят весьма тревожно. Ученые подсчитали: требуется более чем в три раза больше пропофола для достижения должного эффекта, если человек употребляет марихуану.

Рабочая дозировка фентанила была выше стандартной дозы на 14%, а мидазолама - на 20%. Более того, у употреблявших марихуану после операции чаще наблюдались судороги. Эксперты напоминают: побочные эффекты анестезии напрямую связаны с величиной дозировки. Чем больше доза, тем выше риск осложнений, включая подавление дыхательной функции организма.

Источник: Meddaily.ru

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