﻿ Найдена безопасная альтернатива поваренной соли, Mixnews.lv

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Продукты с низким содержанием соли, возможно, и полезны, но не особо вкусны. Теперь все может измениться, передает The Daily Mail. Ученые заявляют: им удалось найти способ сохранить соленый вкус без добавления настоящей соли. Как показал эксперимент, продукты, приготовленные по новой технологии, отличались приятным для добровольцев вкусом.

Новая смесь, заменяющая стандартную соль, почти на четверть состоит из хлорида кальция. Ее создала и протестировала профессор Каролин Росс из Университета Вашингтона. В ходе работы она вместе с коллегами искала идеальную смесь, которая бы отличалась пониженным содержанием хлорида натрия (основной компонент поваренной соли).

Анализу подверглись, в том числе смеси, которые уже используются в пищевой промышленности. Среди них смеси, содержащие хлорид кальция и хлорид калия. Последний позволяет снизить кровяное давление при регулярном потреблении, но обладает неприятным вкусом (горчит).

Росс собрала группу добровольцев-дегустаторов, чтобы понять, какая смесь отличается приятным вкусом (солили воду и томатный суп). В итоге дегустаторам понравилась смесь, состоявшая из хлорида натрия на 78% и хлорида кальция на 22%. По вкусу смесь почти не отличалась от 100%-го хлорида натрия. А вот хлорид калия сразу снижал вкусовые качества смеси, даже в небольшой концентрации.

Источник: Meddaily.ru

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