﻿ Американские психологи: улыбка может сделать человека счастливее, Mixnews.lv

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Американские психологи из Университета Теннесси проанализировали исследовательские данные почти за 50 лет. Их интересовало, как выражение лица связано с реальными переживаниями человека, пишет The Daily Mail. Эту тему активно развивают в психологии и неврологии с начала 70-х.

И, согласно последним исследованиям, если человек улыбался, он начинал ощущать счастье, если он хмурился, становилось грустно, а если заставлял себя насупиться, начинал злиться. К сожалению, эффект не настолько ярко выражен, чтобы вылечить, например, депрессию. В любом случае, исследование показывает: сознание и тело находятся в постоянном взаимодействии, чтобы сформировать осознанный опыт переживаемых эмоций.

Но с американскими ученые согласны не все эксперты. Вопреки распространенному мнению, натянутая улыбка не улучшает настроение. Кроме того, человек не может расстроиться только из-за того, что он сделал хмурое выражение лица. К такому выводу пришли ученые из Амстердамского университета.

Источник: Meddaily.ru

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