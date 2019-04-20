﻿ Продукты с "отрицательной калорийностью" оказались лишь мифом, Mixnews.lv

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Есть теория, что существуют продукты с "отрицательной калорийностью", то есть на их переваривание тратится больше энергии, чем они сами содержат. Как передает Live Science, это заблуждение. Итак, к продуктам с "отрицательной калорийностью" обычно относят сельдерей, латук, грейпфрут, огурец, томат, арбуз, чернику и брокколи.

Их эффект ученые из Университета Алабамы проверили на ящерицах Pogona vitticeps. Когда ящериц кормили сельдереем, все равно какое-то количество калорий из продукта уходило в "плюс". Ящерицы использовали около 33% калорий из пищи для пищеварения. При этом сохранялось примерно 24% энергии из еды. У людей, по оценкам ученых, будет сохраняться от 19% до 50% калорий из указанных выше продуктов. А на пищеварение уйдет около 25%.

Однако это все равно может способствовать снижению веса, если в целом человек питается правильно. Правда, нужно учитывать, сниженная калорийность означает, что насыщения такая пища не даст на продолжительное время. К примеру, 3 килограммов сельдерея хватит, чтобы обеспечить достаточным количеством энергии 60-килограммовую женщину менее чем на 6 часов при отсутствии физической активности.

Источник: Meddaily.ru

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