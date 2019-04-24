﻿ Ученые воссоздали морду собаки, жившей более 4000 лет назад, Mixnews.lv

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Специалисты из Эдинбургского университета восстановили облик собаки, жившей на севере Шотландии 4000 лет назад. Фотографии были опубликованы [на сайте](Historic Environment Scotland "") Организации исследования исторической среды Шотландии.

Останки не менее 24 собак времен неолита археологи нашли в пирамиде из камней на Оркнейских островах у северного побережья Шотландии еще в 1901 году. Теперь же ученые смогли реконструировать облик древних животных.

Для этого они использовали результаты компьютерной томографии черепов собак. Создав на их основе 3D-модель, специалисты рассчитали, как на черепе могли располагаться мышцы и кожа. Они использовали те же методы, что применяются в криминалистике для реконструкции человеческих лиц. В итоге у них получилось животное размером с колли, напоминающее чертами евразийского волка.

Собаки занимали важное место в жизни древних шотландцев, отмечают исследователи — их держали для охраны и, возможно, для выпаса овец. Необычный способ захоронения останков указывает на особое отношение шотландцев к их питомцам.

Источник: Газета.Ru

Фото: Historic Environment Scotland