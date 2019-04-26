﻿ Бузина оказалась мощным лекарством против гриппа, Mixnews.lv

Университет Сиднея исследовал действие соединений из бузины в отношении вируса гриппа. Оказалось, они могут напрямую препятствовать проникновению и размножению вируса в клетках человека. Также бузина усиливает иммунный ответ на вирус, пишет News-medical.net

Итак, соединения работают на ранней стадии развития инфекции, блокируя ключевые для вируса белки. Эти белки одновременно отвечают за присоединение вируса к клеткам жертвы и его проникновение внутрь клеток. Известно, что австралийские ученые в рамках исследования использовали раствор сока бузины, которым обрабатывали клетки до, во время и после заражения вирусом гриппа.

Помимо эффективности на ранней стадии инфицирования, бузина отлично себя показала и на более поздних стадиях цикла гриппа, когда заражение клеток уже произошло. Бузина стимулировала выработку клетками цитокинов - "переносчиков сообщений". Их иммунная система использует для установления связи между разными типами клеток. Итог - более эффективный иммунный ответ. В целом противовирусные свойства бузины ученые связывают с антоцианидинами, соединениями, дающими ягоде характерный цвет.

Источник: Meddaily.ru

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