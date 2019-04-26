﻿ Установлена диета, позволяющая наслаждаться едой и худеть одновременно, Mixnews.lv

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Эксперименты с приматами говорят о том, что Средиземноморская диета позволяет поддерживать вес без строгих ограничений по питанию. Как отмечает Medical Express, в рамках экспериментов ученые сравнивали эффект от Западной диеты и Средиземноморской диеты.

Ученые разделили приматов на две группы соответственно рациону. Оказалось, животные, сидевшие на Западной диете, съедали намного больше, чем требовалось их организму, и, следовательно, набирали вес. Приматы, питавшиеся согласно Средиземноморской диете, потребляли меньше калорий и имели меньше жировых отложений.

В целом Средиземноморская диета спасала от переедания, ожирения, предиабета. Также она предотвращала развитие неалкогольной жировой болезни печени - серьезного недуга, грозящего циррозом и раком печени. При этом Средиземноморская диета позволяет получать удовольствие от пищи, не переедая.

Источник: Meddaily.ru

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