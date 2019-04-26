﻿ Установлена диета, позволяющая наслаждаться едой и худеть одновременно, Mixnews.lv

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Установлена диета, позволяющая наслаждаться едой и худеть одновременно (2)

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Наука | 26 апреля 2019 года, 21:00

Эксперименты с приматами говорят о том, что Средиземноморская диета позволяет поддерживать вес без строгих ограничений по питанию. Как отмечает Medical Express, в рамках экспериментов ученые сравнивали эффект от Западной диеты и Средиземноморской диеты.

Ученые разделили приматов на две группы соответственно рациону. Оказалось, животные, сидевшие на Западной диете, съедали намного больше, чем требовалось их организму, и, следовательно, набирали вес. Приматы, питавшиеся согласно Средиземноморской диете, потребляли меньше калорий и имели меньше жировых отложений.

В целом Средиземноморская диета спасала от переедания, ожирения, предиабета. Также она предотвращала развитие неалкогольной жировой болезни печени - серьезного недуга, грозящего циррозом и раком печени. При этом Средиземноморская диета позволяет получать удовольствие от пищи, не переедая.

Источник: Meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 2
ви 15 часов назад
Диеты вредны, нужно есть все, но не переедать исключить только жир и сладкое.Жир немного необходим, столовая ложка оливкового масла в день плюс движения,без этого любые каллории пойдут в накопления.Хлеб тоже желательно ограничить.40 минут в день самой простой гимнастики желательно под музыку. Есть три раза в день в 8 утра в 13 и в 18, это все. 100 процентов результата Проверяла на себе.3-4 кило в месяц исчезают , быстрее худеть нельзя иначе организ воспринимает как войну и начинает делать запасы
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Саня13 часа назад
(отрезает кусочек мяса)
Продолжайте, очень интересно.
(отхлёбывает пива).
Диета. Обалдеть.
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