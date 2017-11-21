Детям до 13 лет запретят пользоваться соцсетями без разрешения родителей ( )

Детям до 13 лет запретят пользоваться соцсетями без разрешения родителей ( )

Полицейские нашли пропавшего без вести мужчину в игорном зале

Полицейские нашли пропавшего без вести мужчину в игорном зале

Латвия, Литва и Польша выступили против "Северного потока-2" ( )

Латвия, Литва и Польша выступили против "Северного потока-2" ( )