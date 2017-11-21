Общество
Детям до 13 лет запретят пользоваться соцсетями без разрешения родителей (5)
Полицейские нашли пропавшего без вести мужчину в игорном зале
Здание Юрмальской муниципальной полиции арендуется у миллионера (6)
Суд начнет слушание свидетелей защиты в деле золитудской трагедии (1)
Латвия, Литва и Польша выступили против "Северного потока-2" (49)
Муж главы Службы госдоходов Илзе Цируле о смерти супруги (28)
Решение о выходном в православное Рождество могут принять после выборов в Сейм (6)
Понедельник станет самым теплым днем с осени прошлого года (3)
Более трети жителей Латвии откладывают далекое путешествие (3)
Начат сбор подписей за замену соли на песок при обработке обледеневших улиц (18)
Эксперт: русский язык самодостаточен, его невозможно запретить (31)
Опрос: почти половина латвийцев недовольна отсутствием туалетов в поездах (29)
НАТО проведет военные учения в Латвии (80)