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Поскольку снова начинается сезон, когда маленькие тюлени без матери начинают периодически появляться на побережье - mixnews.lv предлагает практическую инструкцию для своих читателей: что делать, чего не делать, и как правильно паниковать в случае обнаружения маленького ластоногого в опасности.

Очень важно не повторять популярных ошибок.

ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ:

Не надо пытаться вернуть малыша "обратно в воду". Это он сам и без вас может сделать, если возникнет такая необходимость. Если он уже не может и не хочет уплывать – ему не надо "помогать", этим вы скорее всего убьёте обессилевшее и изголодавшееся животное. Наоборот, попытайтесь его отсечь от моря! Не надо самим пытаться кормить животное, если только вы не в состоянии мелко нажевать рыбы, и, склеив ее своим ферментом, поместить ему через зонд внутрижелудочно. Никакого "молочка", хлеба, целой рыбы, кошачьего корма. Неправильно накормив, вы тоже его убьёте. Не шумите, не пойте, не кричите, не приводите собак, не делайте сэлфи. Чем тише и спокойнее в месте, где вы с животным дожидаетесь помощи специалистов – тем лучше. Не мочите и не помещайте его в ёмкость с водой! Не гладьте и не трогайте его без необходимости – укусы тюленей опасны и бактериально невыгодны для человека.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

Свяжитесь со специалистами (список ниже), сообщите им о найденном истощенном тюлененке, и по возможности оставайтесь с ним до прибытия спасателей. Пока едут спасатели, отгоняйте собак, птиц и любителей сэлфи. Если на детеныше есть сети, нефть, веревки, посторонние предметы, постарайтесь освободить его от них. Если у вас есть под рукой интернет, читайте для своего развития тематические статьи по спасению тюленей, а детенышу - сказки вслух.

КУДА ЗВОНИТЬ:

Самый главный вопрос, четкого ответа на который не существует, поэтому звонить можно и нужно всем:

Рижская муниципальная полиция: 67037811 / 67037822 (справочная рекомендует им звонить в первую очередь, у них есть порядок действия по найденным диким животным). Рижская муниципальная водная полиция, спасатели: 67518202 Рижский зоопарк: 67518409. Круглосуточная ветеринарная клиника Бейнартса (получает госдотации для помощи животным в беде): 67288539. Фейсбук Ушакова. (При любой непонятной ситуации – пиши мэру. Градоначальник любит котиков, неужели он морских оставит в беде? Если, конечно, он успеет достаточно быстро увидеть и ответить, поэтому – все равно звоните по перечисленным выше телефонам).

КТО ВООБЩЕ ТАКИЕ ЭТИ ТЮЛЕНЯТА?

Скорее всего, он действительно остался без мамы.

Многие тюленята гибнут до конца весны из-за слишком раннего разлучения с самкой, не вернувшейся к детенышу из-за обстоятельств, трагичность которых несомненна. Недокормленные щенки не имеют необходимого для самостоятельного выживания запаса жира, и такие животные обречены на смерть. Признаки истощения тюленёнка видны даже непрофессиональному взгляду – у недокормышей резко обозначена шея, видны проступающие тазовые кости, имеются кожные складки.

МОЖНО ЛИ ИХ ВООБЩЕ СПАСТИ?

Конечно. Специалисты могут выкормить таких детенышей и вернуть их летом в море. Ну, или, если вы заберете его домой и будете выкармливать - он одомашнится – и вы навсегда будете его мамой. Так что лучше – к специалистам.

Разошлите, пожалуйста, эту инструкцию всем вашим друзьям, живущим на побережье, или любящим прогуляться на море. И пусть все тюленята спасутся этой весной!

ЧТО ПОЧИТАТЬ:

Самый лучший фейсбук спасателей тюленей: некоммерческая организация "Тюлень" под Владивостоком. Знаменитая писательница Лора Белоиван и ее чудесные истории по спасению животных, смогут вдохновить вас на добрые дела, а также на страницах сообщества вы можете найти хороший практический совет по тюленям.

Фото: facebook.