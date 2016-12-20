Латвийцы принесли к зданию посольства РФ в Риге цветы и свечи (2)

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Общество | 20 декабря 2016 года, 15:39

Сегодня жители Латвии принесли к посольству России в Риге свечи и цветы в память убитого вчера в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова.

К посольству в основном приходили люди старшего поколения с детьми.

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Также люди оставляли свечи и цветы у посольства Германии в Риге в память погибших и пострадавших в результате теракта на рождественской ярмарке.

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Посол был ранен во время открытия фотовыставки и позже от полученных травм скончался. Нападавший застрелен - им оказался полицейский 1994 года рождения.

Нападение произошло после нескольких дней протестов в Анкаре против действий России в Сирии.

Комментарии 2
Варпа1 день назад
Молодцы люди!
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кот2 дня назад
А молчуны не появились?
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