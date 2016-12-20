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Латвийский сегмент Twitter комментирует намерение рижского ресторана Cafe Film Noir организовать празднование Нового года в стиле 1943 года.

Депутат Рижской думы от «Единства» Олаф Пулкс не понимает, почему самоуправление выступило против запланированного праздника.

«Рижская дума не позволила провести праздник в стиле 1943-го года. А почему в стиле 1965-го года разрешили? Не было оккупации?», - пишет Пулкс.

Rīgas pašvaldība neatļauj rīkot balli 1943. gada stilā https://t.co/lml3nLMuk8 Kāpēc atlāva 1965 gada stilā? Nebija okupācija? — Olafs Pulks (@Olafs_Pulks) 20 декабря 2016 г.

Пользователь Валдис Аболс также напоминает о праздновании 9-го мая.

«Почему товарищ Ушаков считает, что латышам нравится 9 мая?», - пишет он.

Член Нацобъединения Райвис Зелтитс высказывает свое мнение.

«Ушаков каждый год принимает участие в карнавале 1945-го года, почему запреты на 1943 год?», - пишет он.

Ušakovs katru gadu piedalās 1945. gada karnevālā, kāpēc tādi iebildumi pret 1943. gadu? — Raivis Zeltīts (@RaivisZeltits) 20 декабря 2016 г.

Критикует действия Рижской думы и аналитик Рита Нашениеце.

«Карнавал в стиле 1943-го года – это так же нелепо, как праздник в стиле 1945-го года в Пардаугаве или кладбищенский трамвай», - пишет она.

Karnevāls 1943.gada noskaņās Z-svētkos ir tikpat nejēdzīgs kā Pārdaugavas ballīte 1945. gada noskaņās 9.maijā vai #KapuTramvajs. — Rita Eva Naseniece (@RitaEvaNa) 19 декабря 2016 г.

Писатель Арвис Колманис не понимает, почему для праздника выбрана именно такая тематика.

«Смешно. Почему именно 1943-й год?», - пишет Команис.

Предприниматель и один из организаторов мероприятия Марис Мичеревскис в свою очередь не понимает, почему вообще возникли вопросы в связи с праздником.

«Я организовывал мероприятие. Что вам не нравится? До этого был 1914 и 1915-й годы», - пишет Мичеревскис.

Свое негодование высказывает предприниматель Рихард Йерумс.

«Похоже, у тебя совсем ширму закрыло. Что в 1943-м году может быть праздничного?!?», - пишет Йерумс.

@Zmeycharauski izskatās, ka tev širmis aizkritis ciet. Kas 1943.gadā var būt svinams?!? — Rihards Jērums (@nahimovs) 16 декабря 2016 г.

В свою очередь пользователь Янис гадает, в какой одежде можно было бы прийти на такой праздник.

«Приходить в форме Вермахта и СС? Соответствующая символика?», - пишет он.

Напомним, ранее рижский ресторан Cafe Film Noir пригласил всех желающих отпраздновать Новый год в стиле 1943-го года, сопроводив информацию о мероприятии застольем немецких офицеров СС. Это вызвало общественный резонанс, и после вмешательства Рижской думы организаторы изменили год на 1937.