Twitter: почему праздник в стиле 1943 года запрещают, а 9 мая - нет? (43)
Латвийский сегмент Twitter комментирует намерение рижского ресторана Cafe Film Noir организовать празднование Нового года в стиле 1943 года.
Депутат Рижской думы от «Единства» Олаф Пулкс не понимает, почему самоуправление выступило против запланированного праздника.
«Рижская дума не позволила провести праздник в стиле 1943-го года. А почему в стиле 1965-го года разрешили? Не было оккупации?», - пишет Пулкс.
Rīgas pašvaldība neatļauj rīkot balli 1943. gada stilā https://t.co/lml3nLMuk8 Kāpēc atlāva 1965 gada stilā? Nebija okupācija?— Olafs Pulks (@Olafs_Pulks) 20 декабря 2016 г.
Пользователь Валдис Аболс также напоминает о праздновании 9-го мая.
«Почему товарищ Ушаков считает, что латышам нравится 9 мая?», - пишет он.
@Olafs_Pulks Kāpēc biedrs @nilsusakovs uzskata, ka latviešiem 9.maijs būtu patīkams?— AbolsValdis (@AbolsValdis) 20 декабря 2016 г.
Член Нацобъединения Райвис Зелтитс высказывает свое мнение.
«Ушаков каждый год принимает участие в карнавале 1945-го года, почему запреты на 1943 год?», - пишет он.
Ušakovs katru gadu piedalās 1945. gada karnevālā, kāpēc tādi iebildumi pret 1943. gadu?— Raivis Zeltīts (@RaivisZeltits) 20 декабря 2016 г.
Критикует действия Рижской думы и аналитик Рита Нашениеце.
«Карнавал в стиле 1943-го года – это так же нелепо, как праздник в стиле 1945-го года в Пардаугаве или кладбищенский трамвай», - пишет она.
Karnevāls 1943.gada noskaņās Z-svētkos ir tikpat nejēdzīgs kā Pārdaugavas ballīte 1945. gada noskaņās 9.maijā vai #KapuTramvajs.— Rita Eva Naseniece (@RitaEvaNa) 19 декабря 2016 г.
Писатель Арвис Колманис не понимает, почему для праздника выбрана именно такая тематика.
«Смешно. Почему именно 1943-й год?», - пишет Команис.
Jocīgi. Kāpēc tieši 1943.?: Jaungada balle 1943. gada noskaņās https://t.co/IAzX4y7Hab pic.twitter.com/LYd8m78yZw— Arvis Kolmanis (@ArvisKolmanis) 15 декабря 2016 г.
Предприниматель и один из организаторов мероприятия Марис Мичеревскис в свою очередь не понимает, почему вообще возникли вопросы в связи с праздником.
«Я организовывал мероприятие. Что вам не нравится? До этого был 1914 и 1915-й годы», - пишет Мичеревскис.
@ArvisKolmanis @jenuufa es organizēju pasākumu. Kas jums nepatīk?Iepriekš bija 1914. un 1965. gads.— Mahris Zmeycharauski (@Zmeycharauski) 16 декабря 2016 г.
Свое негодование высказывает предприниматель Рихард Йерумс.
«Похоже, у тебя совсем ширму закрыло. Что в 1943-м году может быть праздничного?!?», - пишет Йерумс.
@Zmeycharauski izskatās, ka tev širmis aizkritis ciet. Kas 1943.gadā var būt svinams?!?— Rihards Jērums (@nahimovs) 16 декабря 2016 г.
В свою очередь пользователь Янис гадает, в какой одежде можно было бы прийти на такой праздник.
«Приходить в форме Вермахта и СС? Соответствующая символика?», - пишет он.
@ArvisKolmanis @rutenbergsdaini hmm,ierašanās SS un Vermaht formās? Atbilstoša simbolika?— Jānis (@JankaPipars) 15 декабря 2016 г.
Напомним, ранее рижский ресторан Cafe Film Noir пригласил всех желающих отпраздновать Новый год в стиле 1943-го года, сопроводив информацию о мероприятии застольем немецких офицеров СС. Это вызвало общественный резонанс, и после вмешательства Рижской думы организаторы изменили год на 1937.
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов —
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?..
1964 г В.С Высоцкий