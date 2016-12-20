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В связи с ростом угрозы терроризма в мире, в том числе в Европе, Министерство иностранных дел призывает жителей Латвии во время путешествий соблюдать максимальную осторожность.

Как указали в ведомстве, особую осторожность следует соблюдать при посещении общественных мест, где одновременно скапливается большое количество людей, например, возле туристических достопримечательностей, при использовании общественного транспорта.

Уровень террористической угрозы в различных странах может отличаться, колеблясь от низкого до очень высокого, особенно в крупных городах, отметили в министерстве.

В связи с приближением рождественских и новогодних праздников министерство напоминает, что, отправляясь в путешествие за границу, необходимо застраховать жизнь и здоровье, а также зарегистрироваться в консульском регистре МИД, что позволит ему в случае кризисной ситуации быстро связаться с находящимися за рубежом латвийцами.

Напомним, в понедельник вечером в Берлине грузовая автомашина протаранила толпу людей на рождественской ярмарке. В результате 12 человек погибли, 48 получили ранения.

Как сообщила заместитель пресс-секретаря МИД Вита Добеле, по информации на данный момент, никто из латвийских подданных не пострадал. Однако следует учитывать, что опознание пострадавших еще продолжается, отметила она.

МИД призывает находящихся в Берлине латвийцев следовать указаниям местных властей и напоминает, что в Германии сохраняется высокий уровень угрозы терроризма. Особую осторожность следует соблюдать при посещении мест массового скопления людей.

МИД призывает также всегда иметь при себе удостоверяющие личность документы и внимательно следить за информацией в СМИ. На границах Австрии и Германии возобновлен пограничный контроль, поэтому при перемещении автотранспортом следует считаться с возможностью транспортных заторов.