Нашедших партию кокаина сотрудников СГД наградят 30 тысячами евро (14)

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Общество | 20 декабря 2016 года, 20:34

Правительство сегодня поддержало предложение Министерства финансов присвоить премии в размере 30 тысяч евро трем сотрудникам Таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) за профессиональные действия, в результате которых в апреле 2016 года была раскрыта особо крупная контрабанда кокаина.

Минфин подготовил для рассмотрения правительства предложение, которое предусматривает перераспределение средств в бюджетной программе «Обеспечение таможенной политики СГД» за счет уменьшения расходов на товары и услуги. Таким образом, считают в Минфине, получится выделить на премии 29 419 евро, из которых 5616 евро пойдут на обязательные взносы государственного социального страхования.

Напомним, в апреле этого года сотрудники Таможенной полиции СГД обнаружили в грузе угля из Парагвая 90 килограмм кокаина.

Как рассказал начальник Управления таможенной полиции СГД Эдийса Цейпе, стоимость груза кокаина, найденного на Югле, варьируется от 2,3 млн. евро до 3 млн. евро.

«Организованной преступности нанесен большой ущерб. Таких объемов еще не было», - отметил Цейпе.

Комментарии 14
за что? 1 день назад
Они выполнили свою работу,за которую получают зарплату. За что такая премия? Почему учителям за каждый выпуск учеников нет подобной премии? Они меньше сделали для Латвии?Большинство честно выполняют свою работу,платят налоги и получают за это копейки ,о премиях даже не мечтают.
В Латвии тысячи наркоманов,почему нет штрафов за это?Как то наркотики завезли же?
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пенсионер1 день назад
отдайте деньги онкобольнице
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НАДЕЖДА1 день назад
Как рассказал начальник Управления таможенной полиции СГД Эдийса Цейпе, стоимость груза кокаина, найденного на Югле, варьируется от 2,3 млн. евро до 3 млн. евро.
«Организованной преступности нанесен большой ущерб. Таких объемов еще не было», - отметил Цейпе.
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Я не очень в теме.. А разве найденные наркотики не уничтожают? Разве их продают? И, если продают, то кому? На какой такой бирже? :) На фига здесь указана сумма кокаина? :)
И что это за объяснение такое - " нанесён большой урон преступности"?! Именно поэтому надо премировать сотрудников полиции, выполняющих свою работу, за счёт гос-ва? Чтоб нанести урон и налогоплательщикам? Мы до такой степени богатая страна?
Я понимаю так. Если конфискат можно продать, то тогда можно говорить и о вознаграждении. Вознаграждение за работу идёт из вырученной от продажи конфиската суммы.
Но у нас всё через одно место. Деньги ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ и выделяются на премии из средств по бюджетной программе «Обеспечение таможенной политики СГД»
Мне кажется, что всё проще. До конца года надо обязательно усвоить деньги по всем программам..
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