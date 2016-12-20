Нашедших партию кокаина сотрудников СГД наградят 30 тысячами евро (14)
Правительство сегодня поддержало предложение Министерства финансов присвоить премии в размере 30 тысяч евро трем сотрудникам Таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) за профессиональные действия, в результате которых в апреле 2016 года была раскрыта особо крупная контрабанда кокаина.
Минфин подготовил для рассмотрения правительства предложение, которое предусматривает перераспределение средств в бюджетной программе «Обеспечение таможенной политики СГД» за счет уменьшения расходов на товары и услуги. Таким образом, считают в Минфине, получится выделить на премии 29 419 евро, из которых 5616 евро пойдут на обязательные взносы государственного социального страхования.
Напомним, в апреле этого года сотрудники Таможенной полиции СГД обнаружили в грузе угля из Парагвая 90 килограмм кокаина.
Как рассказал начальник Управления таможенной полиции СГД Эдийса Цейпе, стоимость груза кокаина, найденного на Югле, варьируется от 2,3 млн. евро до 3 млн. евро.
«Организованной преступности нанесен большой ущерб. Таких объемов еще не было», - отметил Цейпе.
В Латвии тысячи наркоманов,почему нет штрафов за это?Как то наркотики завезли же?
«Организованной преступности нанесен большой ущерб. Таких объемов еще не было», - отметил Цейпе.
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Я не очень в теме.. А разве найденные наркотики не уничтожают? Разве их продают? И, если продают, то кому? На какой такой бирже? :) На фига здесь указана сумма кокаина? :)
И что это за объяснение такое - " нанесён большой урон преступности"?! Именно поэтому надо премировать сотрудников полиции, выполняющих свою работу, за счёт гос-ва? Чтоб нанести урон и налогоплательщикам? Мы до такой степени богатая страна?
Я понимаю так. Если конфискат можно продать, то тогда можно говорить и о вознаграждении. Вознаграждение за работу идёт из вырученной от продажи конфиската суммы.
Но у нас всё через одно место. Деньги ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ и выделяются на премии из средств по бюджетной программе «Обеспечение таможенной политики СГД»
Мне кажется, что всё проще. До конца года надо обязательно усвоить деньги по всем программам..