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Правительство сегодня поддержало предложение Министерства финансов присвоить премии в размере 30 тысяч евро трем сотрудникам Таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) за профессиональные действия, в результате которых в апреле 2016 года была раскрыта особо крупная контрабанда кокаина.

Минфин подготовил для рассмотрения правительства предложение, которое предусматривает перераспределение средств в бюджетной программе «Обеспечение таможенной политики СГД» за счет уменьшения расходов на товары и услуги. Таким образом, считают в Минфине, получится выделить на премии 29 419 евро, из которых 5616 евро пойдут на обязательные взносы государственного социального страхования.

Напомним, в апреле этого года сотрудники Таможенной полиции СГД обнаружили в грузе угля из Парагвая 90 килограмм кокаина.

Как рассказал начальник Управления таможенной полиции СГД Эдийса Цейпе, стоимость груза кокаина, найденного на Югле, варьируется от 2,3 млн. евро до 3 млн. евро.

«Организованной преступности нанесен большой ущерб. Таких объемов еще не было», - отметил Цейпе.