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Нынешний период истории Латвии схож с началом 1990-х годов, когда жители страны должны были сделать выбор, на чьей они стороне. Такое мнение в эфире программы Overtime телеканала TV6 высказал латвийский хоккеист, вратарь, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР Артур Ирбе. Об этом пишет Latvijas Avīze.

Ирбе поддержал семью Дукурсов, которые бойкотировали чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, а председателя правления рижского хоккейного клуба «Динамо» Юриса Савицкиса назвал «мягким Юрой», потому что тот, по словам Ирбе, посредством хоккейной руки осуществляет в Латвии мягкую власть России.

В начале 1991 года Ирбе заявил, что отказывается выступать за сборную СССР, это вызвало в хоккейном мире большой ажиотаж – как в Латвии, так и в России, так как он был первым номером в сборной, отмечает LA.

«Параллели с 90-ми годами очевидны, сейчас людям также надо принимать решения и занимать одну или другую сторону, балансировать и вести себя, как будто ничего не происходит невозможно», - сказал Ирбе.

«Тогда люди впервые почувствовали, что не надо бояться, что это время, когда надо говорить то, что чувствуешь – всех нас не схватишь и в ГУЛАГ не отправишь. Пропаганда достигла высокого уровня по всему миру, не только в России, то же самое происходит и в США, в Европе. Люди привыкли извиваться, особенно те, кто хочет быть поближе к политическим коридорам. Честь и хвала семье Дукурсов, они назвали вещи своими именами», - сказал Ирбе.

Он вспоминает, как в 1991 году участвовал в баррикадах и принял решение больше не играть в сборной СССР. Агент Пол Теофанус тогда накануне чемпионата мира сказал, что лучше поехать и сыграть – чтобы хоккеиста могли оценить клубы НХЛ. Однако Ирбе заявил, что не поедет.

«Я ни о чем не жалею, потому что против сердца не пойдешь. У Дукурсов есть хребет. Это делает их крепкими, а результаты – долгосрочными. Если бы они не заявили о том, что думают, русские смогли бы продолжать в том же духе – обманывать, принимать допинг», - сказал Ирбе.

Восемь лет назад Ирбе отказался участвовать в проекте рижского «Динамо», так как его не устраивало название команды и руководство, в котором находился «бывший сотрудник КГБ» Юрис Савицкис. Ирбе называет его «мягким Юрой».

Напомним, после публикации доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства о применении допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх 2014 года, братья Дукурсы выступили с заявлением о бойкотировании чемпионата мира 2017 в случае его проведения в Сочи.

Юрис Савицкис в связи с этим заявил, что латвийские скелетонисты могли отказаться от поездки в Сочи, потому что не уверены в своей форме.

«Может, они так решили, потому что плохо катаются? Думают, не в форме, поэтому не хотят ехать и ведут вот такие игры. И кто по нормальному проверял на допинг латвийских скелетонистов? Было такое? Пусть их самих проверят», - сказал Савцикис.