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С 1 июля следующего года новорожденным будет присваиваться новый персональный код, в котором не будет информации о дате рождения. Об этом пишет портал skaties.lv.

Тем временем люди, которым уже присужден персональный код, на добровольной основе после 1 января 2017 года смогут просить предоставить им новый персональный код без указания даты рождения. Таким образом, впредь персональные коды не будут связаны с датой рождения.

Новый персональный код будет состоять из одиннадцати цифр. Первые цифры персонального кода будут неизменными – это будет комбинация цифр "32", а остальные девять будут случайными - от 0 до 9, сгенерированные компьютером по особому алгоритму.

Как ранее в интервью радио Baltkom указала представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Лаура Лайва, комбинация цифр "32" была единственной уникальной комбинацией, которые еще не использовались другими учреждениями.

"Эта единственная уникальная комбинация, которая была свободна, так как многие учреждения, такие как Служба госдоходов использует комбинации из 11 цифр. Также подобные комбинации значятся и в регистрах различных предприятий. Нам нужно было, чтобы код был уникальным и чтобы каждый, кто видел впереди цифру 32, понимал, что это персональный код", - отметила Лайва.

В УДГМ также указывают, что тем людям, кто со следующего года захочет изменить свой персональный код, нужно будет впоследствии менять все документы, в которых он фигурирует.

Персональный код можно будет изменить только один раз. Сама процедура замены персонального кода будет бесплатной, однако документы жителям Латвии придется за свой счет.

Замена персонального кода не будет обязательной процедурой – это можно будет делать по желанию.

В настоящее время персональный код состоит из одиннадцати цифр, из которых первые шесть представляют собой дату рождения и отделены от последующих пяти цифр дефисом. По первым шести цифрам можно сделать массу выводов - например, о возрасте, знаке зодиака, рождении в какое-то определенное время.

Между тем, в Регистре жителей по-прежнему сохранится историческая информация о предыдущем персональном коде человека, а о смене персонального кода в случае необходимости можно будет получить соответствующую справку.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в прошлом году правительство одобрило подготовленные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону "О регистре жителей". Изменения предусматривают, что после 1 января 2017 года жители Латвии смогут просить присудить им новый персональный код без указания даты рождения.