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Светофор на улице Чака

Суд Латгальского предместья Риги в среду приговорил женщину-водителя троллейбуса, сбившую женщину с ребенком в мае 2014 года на улице Чака, к лишению свободы на пять лет.

Также женщина лишена водительских прав на три года. Мотивированный приговор суда будет доступен 4 января, и его можно обжаловать в апелляционном порядке, передает радио MIX FM 102,7.

Прокурор требовал для обвиняемой пяти лет тюремного заключения и лишения прав на пять лет.

В мае 2014 года в Риге, на улице Чака возле дома номер 132 произошла трагическая авария: троллейбус, который вела женщина 1954 года рождения, сбил на пешеходном переходе женщину 1982 года рождения и ее пятилетнюю дочку. Ребенок от полученных травм умер на месте происшествия, а мать позже умерла в больнице.

Водитель не остановила троллейбус перед светофором. На суде свою вину она признала частично.

Страховая компания Gjensidige Baltic, которая является страховщиком Rīgas satiksme и должна возмещать предприятию материальный и моральный ущерб, выплатила вдовцу и отцу погибшей девочки Ансису Приеде сумму в размере 300 евро.

В конце ноября Рижский окружной суд постановил, что страховщик должен выплатить Приеде 100 тысяч евро.