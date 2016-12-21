Общество |

Из-за переменчивых погодных условий на многих дорогах местного значения образовались лужи и слякоть, в результате чего затруднено движение транспорта, а также ухудшилось состояние дорожного покрытия. Ввиду этого, на отдельных участках дорог введены ограничения веса транспортных средств, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Ограничения веса транспортных средств до 10 тонн введены на следующих участках:

на участке P116 Кулдига-Скрунда-Эмбуте

на участке V1265 Баси-Априки

на участке V1276 Tukuma dzirnavas-Дзелда

на участке V1277 Ленас-Алши

на участке V1278 Циецере- Икайши-Варме

на участке V1295 Турлава-Валтайки-Калвене-Эмбуте

на участке V1072 станция Платоне-Сесава-граница Литвы

на участке V1003 Озолайне-Скайсткалне-Страуме

на участке V373 Гауйиена-Verasskola

Тем временем на отдельных участках автодороги P109 Кандава-Салдус введены ограничения веса транспортных средств до 20 тонн. Специалисты Latvijas Valsts ceļi постоянно следят за ситуацией на дорогах Латвии, и в случае необходимости ограничения веса транспортных средств могут быть введены также и на других участках дорог.

Ограничения будут сняты, когда установятся зимние погодные условия.

Более подробную информацию об ограничениях движения транспорта можно найти на сайте lvceli.lv.