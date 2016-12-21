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Члены Комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественным делам сегодня обсуждали рекомендации экспертной группы по сплочению общества при президенте Раймонде Вейонисе. В ходе дискуссии возникли жаркие споры, пишет Skaties.lv.

Глава экспертной группы Лиесма Осе подчеркнула, что автоматически присвоив латвийское гражданство детям неграждан, государство продемонстрировало бы свое доверие. В свою очередь депутат от "Единства" Хосам Абу Мери возразил, что ребенок-гражданин может стать проблемой для родителей-неграждан, потому что они могут ездить в Россию без виз, а для ребенка придется ее оформлять.

Осе, между тем, заявила, что для детей нацменьшинств неважно, на каком языке они получают образование, главное - чтобы оно было качественным. Она подчеркнула, что многие латыши переживают из-за незнания русского языка.

"Многие латыши расстраиваются из-за того, что не знаю русский. Язык вообще надо освободить от политического налета", - сказала Осе.

Депутат от партии "Согласие" Сергей Мирский отметил, что если помочь людям получить гражданство, то не будет вопросов об их детях. В свою очередь депутат от Латвийского объединения регионов Арвидс Платперс предупредил, что в Латвии достаточно много нелояльных жителей, которые говорят, что не будут учить этот "собачий язык". Депутат из Резекне Иван Рыбаков на это возразил, что никогда не слышал таких высказываний о латышском языке, а люди в Латгале очень толерантны.

Напомним, ранее сформированная президентом экспертная группа по сплочению общества выступила с рекомендацией, в которой, в частности, сказано, что хороший пример подают те чиновники и политики, которые говорят с русскоязычными СМИ на языке большинства их аудитории. Также экспертная группа призвала автоматически присваивать гражданство Латвии всем новорожденным в Латвии, в том числе детям неграждан. С рекомендациями согласился президент Латвии Раймонд Вейонис.