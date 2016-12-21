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Родившемуся в Латвии артисту балета и актеру Михаилу Барышникову могут присвоить гражданство Латвии. Об этом свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Позже Барышников выразил удовлетворение тем, что такая возможность рассматривается, и подтвердил свое желание получить гражданство Латвии.

Предложение о предоставлении гражданства Барышникову может быть рассмотрено на очередном заседании Сейма, после чего депутаты могут передать проект в Управление по делам гражданства и миграции, отмечает агентство.

Ответственная комиссия во время подготовки законопроекта может встретиться с претендентом на гражданство. После обсуждения данного вопроса проект может быть передан в Сейм, а парламент в свою очередь может его утвердить.

Артист имеет гражданство США, а в этой стране и в Латвии разрешено двойное гражданство.

Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет - в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".