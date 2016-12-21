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Во вторник, 20 декабря, в Риге, на улице Бривибас гатве 310 после реконструкции открылся магазин Maxima Latvija. Реконструкция, на которую было потрачено 515 тысяч евро, началась этой осенью и закончилась в канун рождественских праздников.

"Нужно было обновить помещения магазина, поэтому мы решили провести реконструкцию. Теперь магазин стал ярче, светлее, и его посетителям будет еще приятнее делать покупки", - сказал руководитель отдела связей с общественностью Maxima Latvija Янис Бесерис.

За время ремонтных работ в магазине заменили все оборудование, расширили отдел свежих продуктов и изменили расположение витрин. Кроме того, было увеличено количество холодильников, что позволит хранить больше молочной, мясной и другой свежей продукции.

Посетителям обновленного магазина Maxima X, который по факту работает с 10 октября 2002 года, будет предоставлен широкий выбор кулинарной и кондитерской продукции. Желающие также смогут приобрести свежую выпечку и блюда, приготовленные на гриле.

Площадь данного магазина - 287,7 квадратных метров. Клиентов будут обслуживать три кассы.